Un barbat s-a aruncat in fata trenului. Traficul feroviar e blocat intre Bucuresti si Pitesti

Ziare.

com

La fata locului au ajuns mai multe echipaje SMURD, dar barbatul nu a putut fi salvat, informeaza Adevarul "Nu am stabilit deocamdata identitatea barbatului, deoarece acesta este desfigurat. Mecanicul trenului sustine ca barbatul s-a aruncat in fata trenului. Iar trenul respectiv nu avea oprire in Gara Leordeni, era un tren InterRegio ce mergea de la Pitesti la Bucuresti. Traficul feroviar a fost blocat pentru cercetari", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Arges.