Un marfar a deraiat in Olt: Nu mai circula niciun tren, se aduc macarale pentru o operatiune de durata

El a precizat ca in zona se va interveni cu utilaje de mare tonaj de la Craiova si Bucuresti."Sunt la fata locului. A avut loc un accident feroviar, 15 vagoane de transport cereale sunt deraiate de pe linia ferata, in zona pasarelei dintre Farcasele si Draganesti-Olt. Echipe de la CFR Infrastructura si politia, mai multe organe de cercetare, sunt la fata locului pentru cercetari.La finalizarea cercetarii la fata locului se va interveni pentru indepartarea vagoanelor deraiate. S-a inchis traficul feroviar intre Caracal si Draganesti-Olt, iar calatorii se transbordeaza cu transport auto intre cele doua statii.Urmeaza sa se faca interventia pentru degajarea liniei ferate, trebuie sa vina macarale de tonaj foarte mare de la Craiova si de la Bucuresti, dar dureaza. Prima data va veni de la Craiova o macara pentru repunerea pe linie a vagoanelor care pot fi repuse pe linie. Este o operatiune de durata, o operatiune complexa, nu se poate estima cu exactitate cat va dura", a declarat prefectul.Traficul feroviar intre statiile Farcasele si Draganesti Olt a fost inchis in cursul noptii, din cauza deraierii unei garnituri private de marfa, iar trei trenuri au fost anulate luni dimineata, a informat purtatorul de cuvant al companiei CFR SA, Oana Branzan.Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni, pentru asigurarea continuitatii circulatiei feroviare pe relatia Bucuresti - Craiova, reprezentantii Regionalei CF Craiova asigura transbordarea calatorilor cu mijloace auto intre statiile Draganesti Olt - Caracal."Facem precizarea ca trenurile IR 1591, IR 1594 si IR 1591, care tranzitau zona deraierii, au fost anulate in cursul diminetii, insa calatorii au fost preluati de trenurile IR 1822, IR 1696 si 72-1, redirectionate pe ruta ocolitoare prin Caracal - Piatra Olt - Golesti - Bucuresti Nord (si retur)", a precizat Oana Branzan.Trenul de marfa apartine operatorului privat Constantin Grup si avea in compunere 37 de vagoane incarcate cu cereale.Cauzele deraierii vor fi stabilite de o comisie de specialitate.