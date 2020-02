Un tanar nevazator, impiedicat de controlorul din tren sa intre cu cainele ghid la cuseta. A reusit dupa interventia politiei

Ziare.

com

"Luni, in data de 27 Ianuarie 2020, ma indreptam linistit spre gara, de unde urma sa calatoresc la Cluj. Mentionez ca eram impreuna cu cainele ghid, dar cand sa ajung langa vagonul de cuseta, ce sa vezi, domnul controlor s-a impus brusc prin forta fizica spunandu-mi, intr-un mod foarte agresiv ca nu am voie cu cainele in Vagonul de cuseta.Am inceput, desigur, sa spun aceeasi poveste a nu stiu cata oara: ca am circulat de mai multe ori si este posibil pentru ca exista o lege care permite accesul cainilor ghizi in orice mijloc de transport.Dumnealui a continuat, fara sa coboare tonul, sa-mi interzica urcarea mea in tren, in conditiile in care mai erau 3 minute pana ce trenul pleca. El continua sa-mi arate cu degetul unde e celalalt vagon, de clasa a doua, unde dupa el as fi avut voie, de mentionat ca sunt nevazator si, evident, nu vedeam unde imi arata cu degetul. In fine, am incercat sa-l conving ca exista legea 448, articolul 64 care permite accesul liber al cainilor in orice loc, a continuat sa fie agresiv, m-a tinut la capatul culoarului, a continuat sa tipe agresiv la mine, nici macar nu a incercat sa gaseasca o varianta pentru a-mi ocupa si eu locul in cabina de cuseta", a scris Silviu Rosu pe Facebook Tanarul a spus ca in acel moment a sunat la 112, simtindu-se umilit si obosit."La statia Ploiesti a venit o doamna politista, m-a legitimat, i-am explicat toata situatia, ca in final sa-mi spuna ca am dreptate si trebuie sa-mi ocup locul. 'Domnul' controlor a inteles in sfarsit, dar nu a ezitat sa-mi spuna, batandu-se cu pumnul in piept ca tot el are dreptate, dar pentru a-mi arata ca e om bun mi-a gasit un loc.Vreau sa subliniez faptul ca majoritatea oamenilor din mai multe cabine de cuseta ma asteptau sa vin la ei, sa dorm, dar cea mai mare problema o avea controlorul pentru ca, in legea lor invechita din minte nu apare ca avem voie si noi sa circulam cu un caine ghid", a adaugat baiatul.Silviu Rosu a precizat ca politista a ajuns sa se certe cu controlorul pentru ca in loc sa tina trenul pe loc, acesta a plecat cu ea cu tot pana la urmatoarea statie."Uitati cum este facuta legea CFR calatori. Se pare ca trebuie sa cumpar bilet pentru toate celelalte 5 locuri din cuseta. Dar de ce ar trebui sa fac eu asta? Pentru ca sunt nevazator? Cand, oare se vor gandi cei de la CFR calatori si la aceasta categorie de persoane? Mie nu-mi vine sa cred ca un controlor era sa ma lase cu ochii in soare, in Gara de nord din Bucuresti", a completat tanarul.El precizeaza ca potrivit legii este permis transportul micilor animale domestice vii (pana la marimea unei pisici domestice) care nu sunt periculoase si sunt transportate intr-o cusca, ca bagaj de mana. Cusca trebuie sa fie confectionata astfel incat sa excluda orice prejudiciu pentru calatori si bagaje. Animalele domestice mici precum si cainii insotitori pentru persoane nevazatoare sunt transportati gratuit. El precizeaza ca transportul cainilor care nu sunt sau nu pot fi transportati in custi, ca bagaje de mana, este permis cu conditia sa fie tinuti in lesa si sa poarte botnita. Pentru aceasta categorie de caini trebuie sa se plateasca o legitimatie de calatorie."Este interzis transportul animalelor in vagoanele dotate cu echipamente de restaurant, cu exceptia cainilor insotitori pentru persoanele nevazatoare. In plus, cainii insotitori sunt scutiti de obligatia de a purta botnita.Cainii si pisicile sunt admise in vagoanele de dormit sau cuseta, atunci cand proprietarul si eventualii insotitori cumpara legitimatii de calatorie internationala si supliment de rezervare pentru toate locurile din compartiment", mai arata el."Inchei cu amaraciune aceasta postare si spun, asa trebuie sa se comporte un controlor de la CFR? Cand ne vom schimba si noi putin mentalitatea, ca sa fim si noi mai ingaduitori cu cei din jurul nostru? De cand il am pe Basil care ma ajuta atat de mult, cu multe replici si jigniri m-am confruntat, dar sa nu fiu lasat sa urc in tren..nu mi s-a mai intamplat pana acum.O faza foarte amuzanta, in momentul cand politista a venit sa vorbeasca cu mine. Bineinteles ca atat de incompetenti sunt incat a plecat trenul cu tot cu ea, pana la urmatoarea statie, a inceput sa se certe cu controlorul pe motiv ca nu a tinut trenul in statia de la Ploiesti", a incheiat baiatul mesajul.A.G.