Un tren a deraiat in Bistrita: Traficul feroviar din zona este oprit

Ziare.

com

Potrivit ISU Bistrita, nu s-au inregistrat victime , dupa ce automotorul cu trei vagoane a deraiat intre Mariselu si punctul de oprire Domnesti."Incidentul nu s-a soldat cu victime. Trenul implicat in incident este un automotor cu 3 vagoane care apartine de CFR , se deplasa pe ruta Satu Mare - Brasov. In tren se afla doar mecanicul de tren", au transmis reprezentantii ISU Bistrita.Informatiile de la fata locului arata ca au deraiat osiile 5 si 6, aflate la mijlocul garniturii.La ora transmiterii acestei stiri, se actioneaza pentru repunerea trenului pe calea ferata.Doua trenuri de calatori sunt anulate, iar in momentul de fata se cauta rute alternative pentru celelalte trenuri, potrivit informatiilor transmise de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita Nasaud.