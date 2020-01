Un tren a lovit o duba in Suceava: O persoana a murit

Ziare.

In urma accidentului, circulatia feroviara este intrerupta pe sectia de cale ferata 513, in apropierea statiei CF Suceava Vest, conform Centrului Info Trafic al Politiei Romane.In duba se aflau doua persoane, iar una dintre ele a fost proiectata in afara masinii. Din nefericire, aceasta a murit.Cea de a doua victima a fost transportata la spital.