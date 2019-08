Un tren a plecat cu doua ore intarziere, s-a oprit in camp si apoi s-a intors in gara - Un film prost cu CFR Calatori

Ziare.

Trenul trebuia sa porneasca din Galati spre Capitala la ora 12:00, dar a intarziat doua ore."Stiti cum a fost? Noaptea mintii. Alerga mecanicul ca nebunul in vagon si eram panicati ca nu stiam ce se intampla. Nu zicea nimeni nimic. Si el de colo-colo alerga.In primele doua vagoane am stat cam o ora. Fara aer conditionat. Erau defecte, asa ca ne-au mutat in altele. Trebuia sa vina o locomotiva, s-a stricat si aia. Si acum a venit asta. Si am mers doar 5 minute si s-a oprit in camp", ne-a relatat o calatoare.Oamenii din tren sunt exasperati, insa fac haz de necaz. Cineva l-a intrebat pe controlor: "Care e pasul urmator?", la care el a raspuns: "Ma arunc in Siret!"Ulterior, controlorul i-a anuntat pe calatori ca se vor intoarce la Galati.Calatorilor li s-a mai spus ca, in gara, vagoanele trenului de 12:00 intors din drum se alipesc de garnitura care trebuia sa plece la 14:30, tot cu destinatia Bucuresti Nord, insa mergand pe alta ruta, prin Buzau.Trenul IR 1576 de la ora 14:30 va avea insa si el intarziere, pentru ca dureaza pana se ataseaza vagoanele celui intors din camp.In plus, trenul de ora 14:30 nu are clasa I, asa incat cine a platit pentru aceasta facilitate va calatori la clasa a II-a, iar controlorul le-a promis oamenilor ca isi vor primi de la CFR inapoi diferenta de pret in valoare de cateva zeci de lei. Despre timpul pierdut si nervii provocati de aceasta tevatura nimeni nu a suflat un cuvant.Va tinem la curent cu aventura de film prost a calatorilor din trenurile IR 1772 si IR 1576.