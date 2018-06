Un tren cu sute de pasageri a ramas blocat in mijlocul campului mai bine de o ora

Ziare.

Garnitura a plecat de la Cluj-Napoca si are ca destinatie Bucurestiul, potrivit Digi 24.Potrivit unui pasager, locomotiva s-ar fi defectat insa in localitatea Targu Carbunesti."Sunt sute de oameni aici, studenti, copii, dar si oameni bolnavi", a explicat acesta, la postul de televiziue citat.El a mai spus ca trenul a stat in mijlocul campului mai bine de o ora, pana la venirea unei alte locomotive de la Targu Jiu.