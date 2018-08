Un pod s-a rupt sub un tren de marfa. 7 vagoane au cazut in rapa, iar paraul a fost poluat

Ziare.

Lucian Cocosila, ISU Dolj, a transmis la Digi 24 ca nu au fost inregistrate victime, dar ca din vagoanele trenului curge combustibil in paraul Fantanita.Autoritatile iau masuri pentru limitare a poluarii cursului de apa. Se pare ca poluare este pe o distanta de un kilometru pana la aceasta ora. Reprezentantii Apelor Romane au transmis ca se intervine cu un buldozer pentru izolarea poluarii.Catalin Cotoc, ISU Dolj, a transmis ca la fata locului a ajuns si un echipaj de cercetare biologica.Narcis Purcarescu, prefectul din Dolj, a spus ca podul este in reparatie si ca se stia ca exista o probleme la acesta, dar ca "e devreme sa stabilim vinovatii. Cercetarile sunt in curs".Trenurile care circulau pe ruta Bucuresti-Craiova-Timisoara au intarzieri de pana la trei ore, iar circulatia a fost deviata prin Caracal.