Un tren de pe ruta Constanta - Bucuresti Nord, cu 350 de pasageri, a ramas blocat UPDATE

"Locomotiva trenului InterRegio 1580 (care se deplasa pe ruta Constanta - Bucuresti Nord, pe magistrala 800) s-a defectat, din motive tehnice, in statia CF Dorobantu (judetul Constanta) ", a anuntat Centrul Infotrafic.Trenul blocat joi, in statia CF Dorobantu din judetul Constanta, a plecat spre destinatie.Trenul a stat jumatate de ora in statia Dorobantu, dupa care locomotiva a fost reparata si a pornit catre destinatie.Trenul va ajunge in Gara de Nord cu o intarziere de 20 de minute.In tren sunt aproximativ 350 de calatori.