Un tren plin cu carbune a deraiat in Mehedinti. Traficul feroviar e blocat

Centrul Infotrafic anunta ca, in judetul Mehedinti, pe magistrala 900, la kilometrul feroviar 352, intre statiile CF Erghevita si Valea Alba, un tren marfar apartinand CFR Marfa, compus din 12 vagoane, care transporta carbune pe relatia Simian - Balota, a deraiat in linie curenta."Evenimentul nu s-a soldat cu victime. Traficul feroviar este intrerupt", a transmis Infotrafic.Sursa citata a precizat ca un tren de calatori care circula pe relatia Curtici - Bucuresti Nord asteapta in gara Drobeta Turnu Severin.