Un tren plin cu motorina a deraiat in Mehedinti

Potrivit IGSU, trenul avea 20 de vagoane si patru au iesit de pe sine."Din cele patru vagoane, unul rasturnat. Cel rasturnat prezinta scurgeri minore. In zona s-a montat un dispozitiv de protectie si se asteapta interventia reprezentantilor CFR cu echipament auxiliar pentru transvazarea combustibilului si repunerea pe sine", potrivit IGSU.Nu s-au inregistrat victime , dar traficul feroviar este blocat in zona accidentului.Potrivit CFR, aproximativ 100 de calatori dintr-un tren de naveta care urma sa tranziteze zona au coborat in statia Balota si au fost preluati de mijloace auto.Se va face transbordare la urmatoarele trenuri din grafic, mai arata CFR Calatori.