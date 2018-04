Un tren privat de calatori a deraiat in Caras UPDATE

Care a fost motivul

Potrivit purtatorului de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, deraierea a avut loc pe sectia de cale ferata Resita - Vasiova.In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita.Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati pentru remedierea problemelor.Potrivit Alinei Moisoi, cei 12 calatori si-au continuat calatoria cu alte mijloace de transport Motivul pentru care trenul de calatori a deraiat, marti dimineata, a fost desprinderea de pamant si pietre de pe un versant pe linia ferata, circulatia feroviara urmand sa fie reluata cel mai devreme marti seara.Mai multe utilaje sunt pregatite sa intervina, dupa ce trenul va fi pus pe sine si tras din locul producerii incidentului."Noi speram ca in jurul orei 20:00 va fi reluata circulatia, este posibil sa se prelungeasca. Acum se pune automotorul pe sine, dupa care avem niste utilaje care asteapta sa ridice de acolo piatra si tot ce a cazut de pe versant, sa elibereze gabaritul. De pe versant s-a desprins pamant cu piatra. Pe partea stanga cum mergea trenul este versantul destul de inalt, se afla chiar in vecinatatea liniei, si a devenit pamantul instabil din cauza dezghetului, precipitatiilor. Dupa ce tragem motorul, pot interveni utilajele sa elibereze gabaritul. Transportul calatorilor se face cu microbuzul intre localitatea Vasiova si Resita pana la reluarea circulatiei feroviare", a afirmat Adrian Clain, directorul zonal Timisoara al RCCF Trans.