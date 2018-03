Ziua si trenul deraiat: Doua vagoane ale unui marfar au iesit de pe sine in Bacau

Ziare.

Doua vagoane ale unui tren de marfa, incarcat cu deseuri metalice, au deraiat, in statia Ghimes, judetul Bacau.Circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni.Potrivit CFR, calatorii din trenurile care trec prin statia Ghimes vor fi transportati cu masini pe ruta Ghimes - Palanca, de unde pot lua din noul trenul."Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca doua vagoane din compunerea unui tren de marfa au deraiat de cate un boghiu, in timpul manevrelor de regarare peste macazul nr. 1 din statia Ghimes.Trenul care apartine operatorului national de transport feroviar de marfa avea in compunere 12 vagoane incarcate cu fier vechi si asigura transportul pe relatia Siculeni - Ghimes. Mentionam faptul ca, la fata locului, s-au deplasat comisiile de cercetare ale CFR SA, CFR Marfa si AGIFER, precum si echipele de interventie din cadrul Regionalei CF Galati pentru demararea procedurilor necesare repunerii pe sina a celor doua vagoane si restabilirii circulatiei feroviare in conditii de siguranta", arata CFR.