1 Mai: Romanii mananca mici cat pentru o luna intreaga. Bucurestenii au invadat Mamaia si Vama Veche

"Preferatii romanilor sunt in continuare micii facuti din amestec de carne de porc cu carne de vita, de altfel acestia fiind si cei mai vanduti", a declarat, pentru Agerpres , Dana Tanase, director executiv la Asociatiei Romane a Carnii (ARC).Raportat la populatia activa, reiese ca un roman mananca, in medie, 40 de mici/an, dar intr-o singura zi, cum este cea de 1 Mai, romanul consuma mici cat pentru o luna intreaga.Reprezentantul procesatorilor afirma ca o parte din micii traditionali romanesti iau calea exportului, mai ales in tarile unde sunt comunitati de romani. "Micii ajung in aceasta perioada in Italia, Spania si Marea Britanie, la romanii care lucreaza in aceste tari intr-un procent asemanator celui de anul trecut, respectiv 5-10%", a spus Tanase.In ce priveste turistii care prefera sa mearga la mare, in loc sa faca gratare, cei mai multi ajunsi pe litoralul romanesc cu ocazia minivacantei de 1 Mai vin din Bucuresti (47%), iar 8,9% din total sunt romani care lucreaza in strainatate, potrivit unui studiu al agentiei de turism litoralulromanesc.ro, citat de News.ro. Totodata, din judetul Cluj provin 5,7% dintre turisti, 3,3% vin din Iasi si 3,2% din Prahova.In acest an, aproape 9% din totalul celor care au cumparat sejururi pe litoralul romanesc in perioada 1 Mai si-au facut rezervarile online din strainatate, dar in majoritatea cazurilor sunt romani care lucreaza in afara tarii, si mai putin turisti straini. Aproape 37% dintre acestia provin din Marea Britanie, 15% sunt romani care locuiesc in Germania, iar in jur de 9% ajung din Italia. din Franta vin 4% dintre turistii care si-au rezervat vacantele din strainatate, iar din Irlanda, 3%, spune sursa citata.Cele mai cautate statiuni pentru 1 Mai sunt, in acest an, Mamaia, Mamaia Nord si Vama Veche, iar cele mai putin cautate - Saturn, Jupiter si Eforie Sud.