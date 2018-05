10 turisti au ramas blocati pe munte din cauza unei ploi torentiale

Ziare.

com

Turistii au plecat cu bicicletele pe un traseu dificil din Muntii Baiului, de la Azuga spre Comarnic, si au fost surprinsi de ploaie la aproximativ 7 kilometri de comuna Secaria. Echipele de interventie din Prahova au pornit catre turistii ramasi izolati pe munte.Au intervenit pompierii si salvamontisti insotiti de o ambulanta.O singura persoana a suferit o forma usoara de hipotermie, dar acum este in afara oricarui pericol."Au fost recuperati toti turistii care in apropiere de Secaria au fost prinsi de o ploaie torentiala. Ei se aflau pe un drum de creasta dificil. Au fost recuperati, toti sunt in siguranta, o singura persoana are hipotermie usoara, dar este in afara oricarui pericol. In timpul misiunii am fost asistati de o ambulanta", a declarat, pentru Mediafax, salvamontistul Andrei Dascalu.La randul sau, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloaie, a afirmat ca in total au fost salvati noua adulti si un copil. Toti au fost dusi la sediul Primariei Secaria, de unde vor fi transportati la Azuga.Misiunea de salvare a tinut aproximativ o ora si jumatate.