100.000 de turisti se afla in acest weekend pe litoralul romanesc

"Incepand din aceasta saptamana, turistii incep sa soseasca pe litoral in numar din ce in ce mai mare. Litoralul incepe treptat sa se umple, diferentiat pe statiuni, astfel ca pentru acest weekend in Mamaia asteptam un grad de ocupare de 75%, Eforie Nord 80%, iar in statiunile din sudul litoralului in jur de 70%", se arata in comunicatul FPTR.Statiunile Navodari, Costinesti si Vama Veche sunt asaltate in perioada weekend-ului de vizitatori, dar turistii declarati in structuri clasificate se mentin in jurul a 70-80%. Aceste date provin de la unitatile clasificate al caror numar este egalat sau depasit in aceste statiuni de numarul unitatilor nedeclarate, sustin reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc.Aceste date sunt aproximative si au fost obtinute pe baza estimarilor furnizate de membrii FPTR si a sondajului aplicat unui numar semnificativ de operatori din turism.