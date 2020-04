A fost deschisa o linie telefonica destinata informarii clientilor din turism

Ziare.

com

"La nivelul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism a fost instituit un call-center pentru persoanele care au intrebari referitoare la reprogramarea calatoriilor, anularea acestora si implicit rambursarea sumelor achitate pentru pachetele de servicii, in contextul situatiei epidemiologice actuale.Pe aceasta cale, va adresam rugamintea sa apelati acest numar de telefon doar daca va aflati intr-una dintre situatiile mai sus mentionate", se mentioneaza in anuntul facut de Directia Generala Turism din Ministerul Economiei.La inceputul acestei luni, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a facut un apel la romanii care au platit avansuri la agentiile de turism sa nu mearga sa ceara banii inapoi, "pentru ca nu au de unde sa-i dea si risca sa introduca firmele in faliment", aratand ca lucrul cel mai prudent ar fi "sa mai astepte sau sa ceara un voucher de la agentie, o reprogramare".Citeste si Cum isi vor recupera romanii banii pe concediile ratate? Agentiile de turism propun vouchere de vacanta in tara si tichete de masa