AHK Romania: Va fi turism in Romania din 1 iunie. Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens

"O perioada de timp, probabil ca nimic nu va mai fi la fel, dupa 15 mai. Hotelurile nu au fost inchise oficial niciodata. Restaurantele au fost inchise. Hotelurile vor putea fi frecventate incepand din 15 mai. Vine si sezonul... Romania turistica este o Romanie profund sezoniera si daca toti hotelierii de pe Litoral si din Delta Dunarii vor pierde acest sezon va fi foarte, foarte greu pentru ei.Eu cred ca va fi turism in Romania incepand din luna iunie - iulie, dar va fi altfel. Sunt foarte multi care fac eforturi si sa stiti ca sunt standarde noi de igiena. Am ramas placut surprins cat de multa preocupare pentru implementarea lor este deja de vreo 3-4 saptamani. Veti vedea ca hotelurile si restaurantele din Romania se pregatesc intens si va fi un alt fel de a fi impreuna acolo, dar vom fi deschisi si cred ca lucrurile se vor relua incepand din 1 iunie", a afirmat Anastasiu, intr-o interventie la Digi 24.Intrebat care vor fi, in opinia sa, noutatile privind masurile care ar putea sa fie implementate in unitatile de cazare, Anastasiu a amintit de modul in care se va servi masa sau felul in care vor fi distribuite locurile pe plaja."Nu pot sa spun sa sunt detinatorul unor adevaruri absolute sau ca pot sa anticipez toate masurile pe care specialistii medicali si politici le vor pune in practica. Dar ma uit ce se intampla in alte tari si va dau un simplu exemplu: s-ar putea ca anul acesta, in Romania, sa nu mai vedem neaparat bufetul suedez la micul dejun, ca sa nu mai stam la coada si sa ni se serveasca la masa. S-ar putea sa vedem din ce in ce mai multa servire in camere, sa nu mai putem sa intram toti intr-un restaurant si sa fim obligati sa scoatem jumatate din mesele de acolo. S-ar putea sa nu mai putem sa punem mesele impreuna ca sa stea mai mult de o familie la masa.S-ar putea sa vedem masuri de dezinfectie puternice la fiecare schimb de masa, sa avem inclusiv oameni care vin sa ne serveasca la masa care sa poarte masti. N-am fost obisnuiti cu o astfel de viata si un astfel de a face turism, dar cu siguranta ne vom obisnui. Probabil ca nici pe plaja nu vom mai putea pune cearsaf langa cearsaf si va trebui sa ne distantam cumva unii de ceilalti. Aici sunt doua categorii de teme sau de masuri, iar unele tin pur si simplu de bunul simt si ar trebui sa le respectam mai mereu. Poate sa ne si pupam mai putin cand ne vedem, sa ne imbratisam mai putin. Noi suntem mai latini si mai focosi si avem toate aceste porniri, pe care, de exemplu, in Germania nu le vezi", a subliniat presedintele AHK Romania.Acesta a sustinut faptul ca mediul de afaceri din Romania se afla in dialog cu Guvernul pentru stabilirea masurilor de relansare a economiei."Nu stim chiar tot ce se pregateste. Suntem in dialog cu Guvernul, dar cumva mai avem de colaborat aici, sa vedem impreuna care sunt masurile de relansare. S-a tot discutat despre modelul german, cu numele Kurzarbeit - combinatia intre somaj tehnic si munca normala, acolo unde contractul nu poate sa intre in plin din prima si unde va trebui sa revenim incet, incet.Cred ca asta va fi principala masura la care si Guvernul se gandeste. Pe de alta parte, sunt o serie intreaga de firme mici, si ma uit in zona turismului - agentiile de turism - care de, aproape doua luni, nu mai au niciun venit. In schimb, sunt asaltate de turistii care ar vrea sa-si ia banii inapoi sau sa aiba siguranta ca vor putea sa calatoreasca anul acesta sau anul viitor. Mai sunt restaurantele si hotelurile unde vor trebui masuri speciale, pentru ca aceste firme se aflau pe plaja cand a venit tsunamiul si au fost luate, iar acolo trebuie cumva o atentie deosebita din partea tuturor", a spus Dragos Anastasiu.Pe data de 21 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, dupa 15 mai, se poate intra intr-o faza de relaxare a masurilor impuse de catre autoritati din cauza epidemiei de coronavirus, doar daca numarul infectiilor si cel al deceselor scade.La randul sau, premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca, deocamdata, dupa data de 15 mai, este sigur ca vor fi ridicate restrictiile de circulatie impuse persoanelor, dar in anumite conditii.Citeste si Orban da detalii despre relaxare: Parcurile si hotelurile ar putea fi redeschise, copiii sa mearga cu masca la scoala, iar angajatii testati termic la job