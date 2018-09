Anuntul ministrului Turismului despre voucherele de vacanta

Ziare.

"Voucherele de vacanta au reprezentat o gura de oxigen pentru industria din turismul romanesc. Va pot spune ca a crescut numarul unitatilor de cazare pentru care a fost solicitata clasificarea de la ministerul turismului. Datele de pana acum arata ca au fost inregistrate cu 15% mai multe cereri la minister, decat in aceeasi perioada a anului trecut.Deci, nu doar romanii au avut de castigat de pe urma acestei masuri, ci si proprietarii de hoteluri si pensiuni, asadar tot mai multi antreprenori au capatat incredere ca pot investi in turism, ca acest sector este profitabil", a spus Ministrul Turismului, Bogdan Trif, intr-un comunicat de presa remisMasura acordarii voucherelor de vacanta vizeaza 1,2 milioane de romani care sunt incurajati, astfel, sa-si petreaca concediile in tara, mai arata oficialul.Potrivit INS, Romania a inregistrat anul acesta o crestere de 4,1% in primul semestru a numarului de turisti in comparatie cu aceesi perioada a anului trecut.Voucherele de vacanta pot fi utilizate doar in hotelurile si pensiunile din Romania si asigura cazarea, masa, transportul, tratamentele in statiunile balneare si serviciile suplimentare oferite de unitatile de cazare, dar si alte servicii incluse in pachetul turistic achizitionat de beneficiar.T.B.