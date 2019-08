Atentie, turisti! Atentionari de calatorie in Italia si in Grecia

Greva a operatorilor statiilor de taxare de pe autostrazi, in Italia

In privinta Greciei, MAE anunta ca vor fi temperaturi caniculare pe intreg teritoriul tarii. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +30 210 6728879 si +30 210 6744544, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Grecia +30 6978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic +306906479076.De asemenea, MAE informeaza cetatenii romani ca, duminica si luni, mai multe organizatii sindicale din domeniul transporturilor din Italia au anuntat o greva a operatorilor statiilor de taxare de pe autostrazi.Greva va avea loc, duminica, de la 10:00 la 14:00 si de la 18:00 la ora 02:00, luni.Astfel, arata sursa citata, "avand in vedere circulatia intensa preconizata in aceste zile, sunt posibile cozi si limitari ale circulatiei rutiere la nivelul retelei de autostrazi".Pe durata grevei, statiile de taxare pentru plata in numerar ar putea fi inchise; se vor mentine deschise statiile automate, pentru plata cu cardul, respectiv prin sistemul electronic "Telepass".Pentru mai multe informatii cu privire la modalitatea de desfasurare a grevei, se recomanda consultarea site-ului Ministerului Infrastructurii si Transporturilor (www.mit.gov.it), precum si site-ul www.autostrade.it.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma: +390683523358; +390683523356; +390683523352; +390683523344, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani, care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si numarul de telefon de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Italia: +393451473935, respectiv ale Consulatelor Generale la Trieste: +393408821688; la Milano: +393661081444; la Torino: +393387568134; la Bologna: +393491178220; la Bari: +393346042299; la Catania: +393209653137.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://roma.mae.ro www.mae.ro , pagina de Facebook a Ambasadei Romaniei in Italia si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.