Atentie, turisti! E risc mare de avalanse la Balea Lac. Zapada are peste un metru jumatate

Daca la altitudinea mai mare de 1.800 de metri, in masivul Fagaras, riscul de avalansa este mare, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, sub aceasta inaltime, riscul este mai mic, de gradul trei."Principalele riscuri sunt reprezentate de stratul instabil de zapada din partea superioara a stratului, format prin acumulari din episoadele recente de ninsori. Regasim in altitudine si numeroase placi de vant, in special pe versantii sudici, sud-estici si sud-vestici.La supraincarcari oricat de mici, dar izolat si spontan, declansarea avalanselor este probabila. In zonele adapostite, cu acumulari mai mari, avalansele pot antrena un volum insemnat de zapada", se arata in buletinul nivometeorologic valabil pana luni, la ora 20,00.Accesul la Balea Lac se poate face doar cu telecabina. Turistii pot urca cu masina pe Transfagarasan, pana la Balea Cascada, de unde se poate urca doar folosind transportul pe cablu, atunci cand vremea este buna.