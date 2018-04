Atentie, turisti! Este risc mare de avalansa in Muntii Fagaras si Bucegi

Ziare.

La peste 1.800 de metri altitudine, in Muntii Fagaras si Bucegi, "stratul de zapada este putin stabilizat, mai ales in partea superioara, unde este umezit si prezinta coeziune relativ slaba la stratul vechi aflat dedesubt"."Pe vai si in zonele adapostite sunt prezente depozite insemnate, iar pe versanti, numeroase placi de vant. Precipitatiile asteptate, cumulate cu apa rezultata in urma topirii din zilele precedente se vor acumula in partea superioara a stratului si vor actiona ca o suprasarcina ce poate declansa avalanse spontane de topire care sa angreneze straturile instabile de zapada din partea superioara a stratului, mai ales pe pantele mai inclinate. Declansarea avalanselor este probabila chiar si printr-o slaba supraincarcare cu turisti sau schiori", anunta meteorologii.Potrivit acestora, la Balea Lac si Varful Omu, stratul de zapada depaseste doi metri.La altitudini mai mici, este risc de gradul trei, adica "insemnat".Avertizarea meteorologilor este valabila duminica, pana la ora 21.00, dar se poate prelungi.