Avertisment MAE pentru turistii romani: Vreme extrema in Grecia si cod rosu in Portugalia

Canicula de cod rosu in Portugalia

Mai exact, Serviciul National elen de Meteorologie a avertizat asupra continuarii inrautatirii vremii in perioada 31 iulie-4 august 2018. Sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina si vant puternic.Vor fi afectate urmatoarele regiuni:1 august 2018 - Macedonia centrala, insulele Sporade, nordul insulei Evia si nordul Marii Egee, Tessalia, Epir, vestul si centrul Greciei Continentale.2 august 2018 - Macedonia centrala si de vest, Tessalia, insulele Sporade si, posibil, Evia de nord, Epir, vestul si centrul Greciei Continentale.3 august 2018 - Macedonia centrala si de vest, Thessalia, Epir, insulele Sporade, vestul Greciei Continentale si Peloponez (in principal partea de vest).4 august 2018 - Macedonia centrala si de est (in principal judetele Pieria, Imatheia, Pella), Epir, Tessalia (in principal in partea de vest si de nord).Romanii pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei la Atena: +30 210 6728879 si +30 210 6728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta, adauga comunicatul MAE remis miercuriAmintim ca Grecia a fost recent scena unor incendii devastatoare care au ucis peste 90 de persoane , urmate de ploi si inundatii.In schimb, Institutul Portughez al Marii si Atmosferei (IPMA) a emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru 1 august 2018 si de cod rosu pentru 2 august 2018, pentru urmatoarele districte din centrul si nordul tarii: Braganca, Evora, Guarda, Vila Real, Santarem, Beja, Castelo Branco, Portalegre si Braga.Totodata, IPMA a emis o avertizare de tip cod portocaliu de canicula pentru data de 2 august 2018, pentru Lisabona, Leiria, Aveiro, Coimbra, Viseu, Porto, Faro, Setubal si Viana do Castelo.Romanii pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile la ultimele doua numere de telefon fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.B.B.