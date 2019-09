Avertismentul specialistilor: Dispar delfinii din Marea Neagra - cum ii afecteaza turistii

Ziare.

Daca in 1950 erau aproximativ doua milioane de exemplare, acum, in 2019, specialistii estimeaza ca mai sunt doar 400.000, transmite Pro Tv.Delfinii din Marea Neagra sunt in pericol din cauza poluarii, din cauza pescarilor, dar si a turistilor. La sfarsitul lunii august au esuat cinci delfini."In Marea Neagra, daca trendul economic evolueaza exploziv este posibil sa nu mai gasim prea multa vreme delfini, decat in larg si in zonele costiere", a declarat Adrian Balba - director delfinariu Constanta.O organizatie non-guvernamentala din Constanta a inceput sa numere delfinii ramasi si avertizeaza cum turistii ii afecteaza pe acestia."Ideea asta de dolphinwaching, sunt mai multe cai pe care acestia ii pot influenta in rau pe delfeni. 1 la mana - daca se apropie cu viteza va dati seama ca ii pot lovi.Daca se apropie pentru a face poze, atunci agaseaza grupul, atunci e posibil sa desparta mamele de pui si in cazul acesta un pui nu va mai putea sa revina la grup si va muri in cele din urma de foame", a declarat Marian Paiu, Mare Nostrum.