Avertizare de calatorie pentru Germania: Lufthansa a activat un plan de zbor special din cauza grevelor

MAE precizeaza ca Lufthansa a activat un plan de zbor special, care este pus la dispozitie pe www.lufthansa.com Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin:+ 49 30 21239555, + 49 30 21239514 si + 49 30 21239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn:+49 228 6838135; +49 2286838211; + 49 228 6838244; + 49 228 6838254 si Consulatului General al Romaniei la Munchen:+49 89 553307; +49 89 98106143, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Berlin+ 49 160 157 9938, oficiului consular al Romaniei la Bonn +49 173 5757 585, oficiului consular al Romaniei la Munchen +49 160 208 7789 si oficiului consular al Romaniei la Stuttgart +49 171 681 3450.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://berlin.mae.ro www.meteoalarm.eu si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (disponibila gratuit in "App Store" si "Google Play"), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".A.G.