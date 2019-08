Avertizare MAE pentru romanii care calatoresc in Grecia: Ploi torentiale, furtuni puternice si caderi de grindina

Ziare.

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat, pentru perioada 15-16 august 2019, ploi torentiale, furtuni puternice si caderi de grindina. Principalele zone afectate vor fi: Macedonia (Chalkidi, in special in data de 16 august 2019), Tracia (Samothraki), Thessalia (Insulele Sporades-in special in data de 16 august 2019) ", anunta MAE.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106744544, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.