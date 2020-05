Consultant in turism: Este nevoie de un sprijin financiar consistent, daca nu dorim sa oferim ''pe tava'' turismul romanesc altor tari

Ziare.

El afirma ca la ora actuala nu exista un dialog intre sectoarele public si privat din turism, desi Guvernul ar trebui sa adopte cat mai rapid norme si proceduri pentru industria turistica.Badulescu este de parere ca in acest an se va calatori, oricum, mai putin si altfel, dar cea mai cautata destinatie pentru turistii romani va fi Romania, urmata probabil de tarile apropiate, Bulgaria, Grecia si poate Turcia."In primul si in primul rand, cred ca este nevoie de formarea unei celule permanente de criza, care sa reuneasca reprezentantii Guvernului, ai ministerelor abilitate, precum si ai Ministerului Sanatatii, ai Institutului National de Sanatate Publica, ai Directiilor de Sanatate Publica si ai organizatiilor profesionale de profil. O asemenea celula de criza ar fi trebuit formata ieri, asa cum se spune. La ora actuala nu vad unde este dialogul dintre sectoarele public si privat din turism.Am observat, in ultimele doua luni, pozitii divergente in mass-media, insa nu se aseaza nimeni la masa pentru a identifica solutii clare, concrete. Cred ca mai ales acum ar trebui aplicata Regula de aur, care ar trebui sa fie oricand un reper al relatiilor interumane, sociale. Etica reciprocitatii.Ar trebui sa se ajunga la un numitor comun, tinandu-se cont, fireste, de restrictiile impuse de pandemia COVID-19", a declarat consultantul in turism.De asemenea, Badulescu sustine ca este nevoie de norme si de proceduri care sa fie implementate si respectate, in special pentru structurile de cazare si pentru transportatorii de pe teritoriul Romaniei."Aceste norme trebuie adoptate de catre Guvern, dar in dialog cu reprezentantii organizatiilor de profil care reunesc proprietarii de structuri de cazare, transportatorii, agentiile de turism. Este posibil sa mai apara si dupa 1 iunie cazuri izolate de infectare cu COVID-19, inclusiv in structurile de cazare, care trebui raportate la un birou de comanda, ce va decide aplicarea masurilor care se impun.Asa cum majoritatea romanilor au respectat, responsabil, Ordonantele Militare, asa vor trebui elaborate norme si pentru turism, chiar o 'foaie de parcurs', de catre autoritati, impreuna cu reprezentantii organizatiilor de turism. Un ghid elaborat ar fi util si acum, si pentru alte viitoare situatii imprevizibile", explica Traian Badulescu.In opinia sa,Una este sa fie impuse masuri de igiena suplimentare, precum achizitionarea anumitor dezinfectanti, anumite actiuni intreprinse de personal - care nu implica neaparat costuri mari - si alta sa fie obligati sa puna, de exemplu, geamuri despartitoare de protectie intre mese, daca se va permite deschiderea restaurantelor sau la receptie ori pe plaja."In functie de aceste norme, hotelierii vor sti exact cat au de investit, iar aceste investitii vor fi reflectate in tarife. Cred ca se impune organizarea unui summit online cu toate asociatiile din turism, DSP, reprezentantii Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Sanatatii etc. pentru a li se explica regulile de avut in vedere. Astfel, asociatiile vor disemina informatiile catre membri", a mentionat acesta.Pe de alta parte, consultantul considera ca este nevoie de un sprijin financiar consistent, asa cum au procedat tari vest europene, precum Spania, Germania, Franta, "daca nu dorim sa oferim in totalitate, pe tava, turismul romanesc altor tari".Fiecare se confrunta cu problemele sale specifice, desi este clar, industria turistica si a transporturilor se numara printre cele mai afectate industrii din lume.Multe dintre agentiile de turism sunt nevoite sa functioneze in continuare, in pierdere, pentru ca agentii se confrunta cu nenumarate anulari pentru rezervari efectuate in perioada noiembrie - martie, pentru sezonul de vara, cu redirectionari, trebuie sa tina permanent legatura cu turistii ingrijorati. Hotelurile si-au inchis sau redus considerabil activitatea dar vor sa stie cand vor putea primi turisti si ce norme de siguranta trebuie sa respecte", spune el.O solutie este platforma IMM Invest, spune Badulescu, prin care se vor putea pune fonduri la dispozitia agentiilor de turism si a hotelurilor pentru reluarea activitatii, sugerand chiar sa fie stabilit un barem minim pentru orice agentie de turism.Consultantul sustine ca la un hotel este acum exact ca inaintea unei deschideri oficiale. Este nevoie de bani de salarii, de aprovizionare cu materii prime si de implementarea unor masuri de dezinfectie si de siguranta. Mai mult, inaintea unei deschideri oficiale in vremuri normale, un hotel are previziuni, stie la ce sa se astepte. In prezent, situatia este inca incerta."Si vorbim de sume mari. Pentru un hotel de 150 de camere suma poate depasi bine 100.000 de euro", adauga acesta.La fel, transportatorii, precum companiile aeriene si firmele de autocare, asteapta reguli, pentru a vedea daca si cand este eficient sa opereze.In privinta unui orizont de timp in care vor putea calatori turistii romani, Badulescu a spus ca deocamdata este greu de spus, dar a adaugat ca in acest an se va calatori, oricum, "mai putin si altfel".Potrivit sursei citate, fara doar si poate, cea mai cautata destinatie in acest an va fi Romania, pentru ca turistii, oricum, nu vor avea incotro. Pentru sezonul de vara turistii isi doresc, ca de obicei, mare si plaja, dar o parte dintre turisti vor cauta sa se refugieze in natura, astfel ca vor opta pentru turismul rural, turismul montan ori Delta Dunarii.El a mai spus ca turistii ar trebui sa inteleaga ca agentiile de turism nu le pot returna banii acum pentru vacantele cumparate sau rezervate, pentru ca vor intra in faliment, dar ii pot credita cu o vacanta atunci cand situatia isi va reveni la normal.Vezi si Adina Valean: Nu mi se pare corect ca cetatenii UE sa plateasca pentru a ajuta companiile aeriene In ceea ce priveste evolutia preturilor in turism in perioada urmatoare, consultantul considera ca pe plan intern, preturile vor stagna, dar ofertele vor fi mai flexibile."Alegerea iti apartine: ori te declari victima, ori te antrenezi pentru a raspunde cu intelepciune. Aceasta este istoria omenirii si a fiecaruia dintre noi: 'depasirea continua a propriilor limite', spunea un invatat indian", a concluzionat consultantul in turism, Traian Badulescu.Citeste si Patronii din turism spun ca pe 1 iunie asteapta primii turisti pe litoral. Au solutii si daca restaurantele raman inchise