Delfinariul din Constanta va fi extins: Investitia e de 5,6 milioane de euro

Contractul de finantare pentru proiectul "Extinderea Delfinariului, municipiul Constanta" a fost semnat, miercuri, la Constanta, de presedintele Consiliului Judetean, Marius Horia Tutuianu, si de ministrul Turismului, Bogdan Trif."Astazi vom semna un proiect de finantare a Delfinariului, un punct de atractie turistic important pentru litoralul romanesc. Imi doresc foarte mult ca aceste investitii sa continue in special aici pe litoral, sa reusim ca impreuna sa definitivam toata documentatia pentru un nou acvariu care cu siguranta va veni in sprijinul dumneavoastra de a atrage cat mai multi turisti pe litoral", a declarat Bogdan Trif.Presedintele CJ Constanta a spus ca era nevoie de o asemenea investitie, avand in vedere ca numarul turistilor care viziteaza Delfinariul creste de la an la an."Numai in 2018 au fost peste 626.000 de turisti la Delfinariu si la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii. In 2015 si 2016 era undeva la 100.000 de turisti. An de an a crescut numarul de turisti. La 1 iulie 2019 deja sunt 5-8 la suta mai multi turisti comparativ cu 2018", a explicat Marius Horia Tutuianu.In cadrul acestui proiect va fi realizat un bazin de antrenamente de aproximativ 600 de metri patrati, care va fi dotat cu o platforma de esuare dubla (pentru doi delfini) si va prezenta particularitati specifice mediului natural, creand astfel conditii de tip lagunar, inclusiv o zona cu portiune nisipoasa.De asemenea, va fi facuta si o statie de filtre si una de pompare pentru mentinerea calitatii apei, dar si un sediu administrativ in care vor fi camere pentru antrenori, pentru prepararea hranei delfinilor, magazie, vestiare cu dusuri.Tutuianu a mai spus ca proiectul are o valoare de 5,6 milioane de euro, 70 la suta din aceasta suma fiind suportata de catre ministerul Turismului, iar restul de Consiliul Judetean Constanta.Durata proiectului este de 24 de luni de la data ordinului de incepere a executiei lucrarilor, in prezent desfasurandu-se procedura de achizitie publica.Pe durata lucrarilor, spectacolele cu delfini vor avea loc in bazinul mic din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.