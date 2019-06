Doi turisti germani surprinsi de ursi la Sinaia, recuperati de jandarmii montani

sa faca galagie

Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmerie (IJJ) Prahova, cei doi turisti au fost localizati, recuperati si coborati in siguranta pana la statia de telegondola.Tot sambata, jandarmii din cadrul Postului Montan Cheia au indepartat un urs aflat pe traseul turistic care face legatura dintre DN 1 A si cabana Ciucas.. Daca totusi sunt surprinsi de lasarea intunericului, sa se deplaseze in grupuri organizate sipe durata deplasarii pentru a evita intalnirea cu animalele salbatice.De asemenea, turistii aflati in dificultate sa apeleze cu incredere numarul unic de urgenta 112 sau la dispeceratul Jandarmeriei Prahova.