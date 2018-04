Doi turisti s-au intalnit noaptea cu ursul in Bucegi si au stat o ora catarati in copac

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Prahova, doi barbati din Bucuresti s-au intalnit cu un urs in timp ce coborau spre Busteni, de la Babele, pe traseul Jepii mici.Turistii "au solicitat sprijinul jandarmilor montani din Busteni, deoarece s-au intalnit cu un urs, au intrat in panica si nu au mai putut inainta, catarandu-se se intr-un brad", a transmis Jandarmeria.Jandarmii montani i-au gasit pe cei doi dupa aproximativ 90 minute. Acestia le-au spus salvatorilor ca au stat in catarati in brad aproape o ora.