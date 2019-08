Doua turiste din Ucraina salvate cu un elicopter cu termoviziune din Muntii Rodnei (Video)

Ziare.

Misiunea a fost sprijinita si de un elicopter dotat cu camera de termoviziune, cele doua fiind gasite luni dimineata.Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), duminica, in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, zeci de pompieri, jandarmi, politisti de frontiera, salvamontisti si padurari au actionat pentru cautarea a doua turiste de origine ucraineana ratacite in Parcul Muntii Rodnei.Misiunea de cautare a fost sprijinita si de un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie, dotat cu camera de termoviziune, care a survolat zona."Actiunea s-a desfasurat si pe timpul noptii si a fost una extrem de dificila, tinand cont de suprafata mare si de specificul zonei. Dupa cautari sustinute, cele doua turiste (60 ani si 45 ani) au fost gasite, in aceasta dimineata, langa statia meteo de la Pietrosul Rodnei", arata IGSU.Cele doua turiste au fost evaluate si s-a stabilit ca nu au probleme medicale.