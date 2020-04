Hotelierii se pregatesc pentru sezonul estival: Turistii vor manca in serii, cu tacamuri de unica folosinta. S-ar putea renunta la saltelele pentru sezlonguri

Ziare.

De asemenea, ei au anuntat ca se gandesc si anumite masuri de protectie atat pentru turisti, cat si pentru angajati."Hotelierii de pe litoral pregatesc deschiderea sezonului, indiferent daca acest lucru va avea loc pe 1 iunie, 15 iunie sau mai tarziu, si au luat deja in considerare implementarea unui set de masuri pentru a proteja sanatatea turistilor, dar si a angajatilor", arata Organizatia Patronala Mamaia Constanta (OPMCTA) intr-un comunicat.Hotelurile de la mare spun ca asteapta deschiderea sezonului si pregatesc o serie de modificari astfel incat turistii care vin sa se simta in siguranta."Acestia vor manca in serii in hotelurile care nu dispun de spatii suficient de largi, pentru a se evita aglomeratiile din restaurante, la o masa va sta doar o singura familie, sezlongurile vor fi departate si igienizate dupa fiecare folosire, iar saltelele ar putea sa dispara de pe plaja. Camerele vor fi igienizate la schimbul de turisti, cameristele vor purta masti si manusi, in vreme ce cazarea se va face preponderent online, pentru a evita statul la coada la receptie, unde se vor trasa linii de demarcare", potrivit Organizatiei Patronale Mamaia Constanta (OPMCTA).Reprezentantii patronatului le recomanda tuturor turistilor romani ca, in primul rand, sa ramana in tara vara aceasta si anul acesta, Romania fiind cea mai sigura destinatie pentru ei, iar atunci cand cauta sa cumpere un pachet turistic, sa o faca prin vanzatori avizati si sa aleaga structuri de cazare clasificate, indiferent daca acestea sunt mici, precum pensiunile, sau hoteluri mari."Doar structurile clasificate pot asigura respectarea mijloacelor igienico-sanitare, acestea fiind si cele care sunt verificate de directiile de sanatate publica si sanitar-veterinara cel putin o data sau de cateva ori pe sezon, iar acest lucru va fi inca o garantie ca masurile de siguranta vor fi respectate", arata patronatul.Hotelurile de pe litoral lucreaza, in general, cu personal sezonier cazat in camere dedicate la hotel sau in proximitatea lui, astfel incat acestia nu vor fi nevoiti sa circule intre domiciliu si locul de munca sau prin oras, ceea ce este un mare avantaj in ceea ce priveste siguranta turistului, pentru ca este vorba de cea mai mare parte dintre angajatii departamentelor operationale.Pentru restul angajatilor, preponderent din departamentele back-of-the-house (contabilitate, vanzari, tehnic), e posibil ca la intrarea in hotel sa treaca prin niste porti de dezinfectie, li se va lua temperatura, dupa care se vor duce la vestiare si se vor imbraca cu uniformele corespunzatoare departamentului din care fac parte. Departamentele administrative nu vor lua contact direct cu clientul si vor lucra in echipe restranse (1-2-3 angajati intr-un birou). Pentru departamentul de house-keeping (cazare) se vor aloca masti si manusi."Nu vrem sa expunem niciun angajat, nici pe noi, hotelierii, care lucram cot la cot cu ei si, mai ales, pe turisti, pentru ca ne riscam business-urile. Tot ceea ce avem e gajat la banca, avem credite de dus si raspundem ca administratori in fata legii", a declarat Anca Nedea, directorul executiv al Patronatului Mamaia-Constanta.In ceea ce priveste alimentatia publica, hotelierii iau in considerare operarea teraselor, motiv pentru care complexele mari, cu terase pe masura, vor fi avantajate."Si spatiile interioare dedicate alimentatiei publice vor fi folosite dupa ridicarea restrictiilor, dar ne vom alinia la masurile trasate de distantare sociala, marind spatiul intre mese, limitand numarul de persoane la o masa si pe familie si organizand mai multe zone de bufet. Pentru hotelurile care nu beneficiaza de terase suficient de mari exista ca alternativa oferirea meselor in serii, iar litoralul nu e strain de o asemenea abordare, pentru ca am lucrat ani de zile in serii, si atunci putem organiza numarul de oameni in sala respectand distantarea sociala", a mai spus Anca Nedea.In ceea ce priveste tacamurile, se iau in calcul cele de unica folosinta.Pentru o siguranta cat mai mare pe plaja se va mari distanta dintre sezlonguri si umbrele, iar sezlongurile si masutele vor fi dezinfectate dupa fiecare turist. O posibila varianta e sa se renunte in acest sezon la saltelele pentru sezlonguri.Pentru ca receptiile sa nu se aglomereze, hotelierii de pe litoral vor incuraja check-in-ul online. In paralel, in zonele de primire a turistilor, vor fi trasate linii de demarcatie pentru pastrarea distantei si vor fi coordonate cazarile astfel incat sa nu existe cozi."Dincolo de procedurile de dezinfectie standard, asteptam ca autoritatile centrale sa iasa cu noi masuri, si vom face totul ca sa le implementam, astfel incat sejurul romanilor la mare sa se desfasoare in deplina siguranta", a afirmat Anca Nedea.Citeste si AHK Romania: Va fi turism in Romania din 1 iunie. Hotelurile si restaurantele se pregatesc intens