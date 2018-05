Incepe sezonul drumetiilor: Ce sa faci rapid, daca te musca un sarpe

Ziare.

In primul rand, salvamontistii atrag atentia ca trei sferturi dintre muscaturi apar la persoane imprudente care ating reptilele. De aceea, pentru a evita evenimentele de acest fel, este important sa nu pasim si sa nu ne asezam pe pamant pana nu verificam locul, iar daca am observat un sarpe, sa ne indepartam.De asemenea, salvamontistii au publicat un ghid al masurilor de prim-ajutor in caz de muscatura, printre care se numara aplicarea unui pansament compresiv deasupra muscaturii, administrarea unei aspirine si hidratarea doar cu apa."Intalnirile cu serpii pe munte devin din ce in ce mai dese si in cele mai nebanuite locuri. Trei sferturi dintre muscaturile de sarpe apar la persoanele care prin proprie decizie ating serpi si sunt imprudente. Serpii veninosi nu ataca decat atunci cand sunt atacati sau surprinsi. Daca locuiti sau calatoriti in zone in care exista serpi, imbracati haine ce va acopera picioarele. Luati un bat lung pentru a-l folosi la cercetarea vegetatiei si astfel serpii se vor speria si se vor indeparta", se arata in mesajul Salvamont Romania.Potrivit Salvamont, singurele specii de serpi veninosi din Romania sunt viperele, raspandite neuniform pe tot teritoriul tarii, mai putin in centrul si sudul Munteniei si Olteniei, dar ajungand in Carpati si la altitudini de peste 2.000 de metri.Semnele unei muscaturi de vipera sunt: durerea acuta, umflarea zonei afectate, doua intepaturi mici la distanta de circa un centimetru una de cealalta, semiconstienta. Totodata, pot aparea si alte simptome, cum ar fi senzatie de greata, voma, tulburari de vedere, dificultati de respiratie (tahipnee), hipersudoratie (transpiratie excesiva), dureri abdominale.- nu faceti miscari si nu va agitati! In caz contrar, ritmul batailor inimii creste, circulatia sangelui e accelerata si veninul patrunde mai repede in torentul circulator; mai bine stati linistit intr-un loc umbrit.- anuntati evenimentul la Serviciul Unic de Urgenta 112 si asteptati salvatorii- asezati-va astfel incat sa mentineti muscatura sub nivelul inimii, curatati cu alcool veninul de pe langa muscatura, folositi, daca aveti, o seringa de aspirat venin, puneti un pansament compresiv (nu garou) deasupra muscaturii catre inima si luati o aspirina- hidratati-va doar cu apa si nu administrati alcool, cafea, energizantePrintrese numara si sugerea veninului cu gura, arderea zonei muscate, aplicarea de gheata. In situatia in care victima trebuie transportata, aceasta nu trebuie supusa niciunui efort.Amintim ca un tanar in varsta de 17 ani a fost preluat saptamana trecuta de un elicopter SMURD, pentru a fi transportat la un spital din Bucuresti dupa ce a fost muscat de o vipera, in zona Valea cu pesti de pe Transfagarasan. La momentul preluarii de catre echipajul medical, tanarul era in stare stabila, insa medicii din Arges au solicitat interventia elicopterului intrucat in cazul muscaturii de vipera starea de sanatate a victimei se poate agrava foarte repede.