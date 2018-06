Inchise de primul Guvern PSD pe motiv ca inghit multi bani degeaba, birourile de promovare externa revin si se extind in China

Desfiintate de PSD in primul guvern pe motiv ca inghiteau prea multi bani degeaba

Ziare.

com

Potrivit ministrului Bogdan Trif, in prezent se lucreaza la reinfiintarea birourilor de reprezentare turistica din strainatate, urmand ca numarul acestora sa creasca si Romania sa fie reprezentata si pe piata asiatica."Desfiintarea birourilor de reprezentare turistica a fost o greseala. Reinfiintarea lor este obligatorie. Sa desfiintezi este usor, sa pui la loc este mai greu un pic. Lucram la acest lucru si pana la sfarsitul anului va garantez ca le vom avea redeschise. Nu doar pe cele opt pe care le-am avut. Vom avea 20 de birouri, vor fi trei si in China, pentru ca tintim si piata asiatica. Sa nu uitam ca din China pleaca 120 de milioane de turisti pe an si foarte putini dintre acestia ajung in Romania", a spus ministrul Bogdan Trif, citat de Mediafax.Potrivit acestuia, multi turisti din China stiu despre Romania si si-ar dori sa vina in tara noastra, dar promovarea turismului romanesc lipseste in tarile asiatice."Foarte multi turisti din China stiu despre Romania si isi doresc sa vina, dar nu am fost deloc promovati pe aceasta piata chineza si pe piata asiatica. Ne dorim sa avem birouri pe piata respectiva pentru a pastra legatura directa tour-operatorii si pentru a directiona turistii in zona noastra", a spus Trif.Ministrul a afirmat ca a fost simplificata si procedura de acordare a vizelor pentru turistii chinezi."Daca inainte se dadeau la 3-6 luni, acum le pot obtine si in 48 de ore, si online, iar daca este un grup de turisti mai mare poate sa vina doar unul cu documentele si se obtin vizele pentru toti turistii. Este o facilitate pe care am reusit sa o implementam pentru turisti impreuna cu Ministerul de Externe", a afirmat Trif.Intrebat unde vor fi locatiile pentru noile puncte de reprezentare turistica din strainatate, Trif a spus ca urmeaza ca in perioada urmatoare sa aiba loc dezbateri pentru strategia integrata a turismului in Romania si vor fi stabilite, in cadrul discutiilor, si unde vor fi infiintate punctele de promovare.Birourile de promovare turistica din strainatate au fost desfintate tot de PSD, in primul guvern in 2017. Ministrul de atunci, Mircea Titus Dobre, spunea ca ele au bugete create artificial, angajarile sunt facute pe viata si nici nu aduc turisti in Romania."Necesitatea desfiintarii birourilor externe ale Ministerului Turismului si regandirii modului de reprezentare turistica pe plan international a Romaniei este data atat de analizele interne facute de la preluarea mandatului de catre Ministrul Mircea-Titus Dobre, cat si de datele relevate de raportul Curtii de Conturi privind activitatea fostului ANT in 2015", arata un comunicat emis de ministerul Turismului in mai 2017.Institutia de control a constatat nereguli grave in privinta modului de functionare a birourilor de promovare externa si a cheltuirii banilor publici.Ministerul Turismului acuza atunci ca birourile de promovare externa au functionat pe bugete create artificial, "dupa bunul plac al reprezentantilor din cadrul acestor birouri de promovare", fara a exista un control minimal asupra justetei sumelor avansate drept cheltuieli.A.S.