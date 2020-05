Mai multe localitati si zone din Romania au fost atestate ca statiuni turistice de interes national si local

Ziare.

com

Astfel, Guvernul, la initiativa Ministerului Economiei, a adoptat joi seara o hotarare in acest sens si pentru modificarea unor anexe la HG pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice.Potrivit unui comunicat al ministerului, in urma verificarii indeplinirii criteriilor legale, la solicitarea autoritatilor administratiei publice locale, localitatileTotodata, avand in vedere potentialul turistic, dar si resursele naturale si antropice, localitatilePotrivit ministerului, pe termen lung si mediu, atestarea localitatilor mai sus mentionate ca statiuni turistice de interes national, respectiv local, va crea un impact socio-economic pozitiv."Acestea vor putea fi promovate cu noul statut si astfel vor avea sanse mai mari in atragerea de finantari nerambursabile. Spre exemplu, investitorii ar putea accesa finantari structurale europene pentru construirea de structuri de primire turistice, fapt ce va contribui la cresterea numarului turistilor de pe piata interna si externa", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii Ministerului Economiei considera ca realizarea unor proiecte de dezvoltare a turismului in localitatile atestate statiuni turistice vor genera efecte benefice pentru dezvoltarea economica si cresterea calitatii vietii a rezidentilor acestor zone, avand in vedere efectul multiplicator al turismului in sectoarele economice conexe, precum transporturile, constructiile, agricultura, artizanatul si comertul cu amanuntul.Totodata, pentru a sprijini dezvoltarea localitatilor care au potential turistic ridicat si dispun de resurse turistice, dar sunt situate in zone montane cu relief neuniform sau cuprind arii protejate in care nu se poate interveni, au fost completate criteriile de atestare a statiunilor turistice prevazute in Anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 852/2008, in sensul permiterii sistemelor individuale de colectare si epurare, care asigura acelasi nivel de protectie ca si sistemele centralizate de canalizare si epurare.