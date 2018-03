Mai multi turisti au fost surprinsi de avalansa in Muntii Vrancei UPDATE O femeie a murit

UPDATE:

Presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu, a declarat ca in momentul producerii avalansei in zona se aflau doua grupuri de turisti, insotiti de salvamontisti."Un grup de turisti a trecut de avalansa, cel de-al doilea a fost surprins. O persoana este disparuta", a spus Cornoiu.Purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, a declarat ca turista surprinsa are 36 de ani."Este vorba despre o femeie de 36 de ani prinsa sub zapada. Apelul de urgenta a fost in jurul orei 12.05, sunt multi salvatori la fata locului. Celelalte persoane sunt blocate pe munte, nu sub zapada, sunt in siguranta. Salvatorii incearca sa o gaseasca pe femeia disparuta, primii au ajuns la fata locului politistii, jandarmii si salvamontistii din zona, operatiunea de cautare este in plina desfasurare", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu.Turista cautata a fost gasita moarta.Purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu, a declarat ca femeia a fost gasita decedata in albia raului Tisita."Femeia disparuta in timpul avalansei din Vrancea a fost gasita decedata in albia raului Tisita. S-au facut manevre de resuscitare. Victima a fost gasita in albia raului Tisita, a stat in apa inghetata si acoperita cu zapada", a spus purtatorul de cuvant al ISU Vrancea.Potrivit acesteia, ceilalti turisti sunt in siguranta.Avalansa produsa in Muntii Vrancei, langa Cheile Tisitei, a fost una atipica, de scurta durata."Probabil s-a desprins un bloc de zapada si a angrenat crengi si pietre. Zapada acolo este grea, umeda", a afirmat presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania, Sabin Cornoiu.