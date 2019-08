Mii de tone de alge, colectate de pe litoral - care sunt statiunile cele mai afectate

Ziare.

Conform sursei citate, pe fondul conditiilor meteorologice propice din aceasta vara, fenomenul de inflorire algala a inregistrat valori crescute pe intreg litoralul. Ca urmare, echipele de salubrizare ale ABADL au colectat, in perioada 1 mai - 16 august, peste 6.300 de tone de alge depuse la linia tarmului, pe plajele turistice ale litoralului. Doar in ultimele doua saptamani au fost stranse si degajate peste 1.300 de tone."Colectarea depunerilor de alge de la linia tarmului se face manual si mecanizat cu ajutorul utilajelor din dotare in timpul verii, noaptea, in intervalul orar 22.00 - 06.00, cea mai mare cantitatea de alge fiind stransa de pe tronsoanele Olimp-Vama Veche, urmata de Eforie Sud-Tuzla-Costinesti si Navodari", a precizat ABADL intr-un comunicat.Conform procedurilor avizate, echipele de salubrizare colecteaza si transporta zilnic materia vegetala marina depusa pe sectoarele de plaja pentru reducerea disconfortului produs turistilor de fenomenul de inflorire algala. Operatiunile sunt realizate pe toata linia tarmului de la Navodari pana la Vama Veche."Facem precizarea ca, de multe ori, din cauza conditiilor meteorologice, a valurilor marii, algele aflate in apa nu au putut fi colectate decat atunci cand acestea au ajuns la linia tarmului.(...) Operatiunile sunt ingreunate de lipsa zonelor de acces dar si de traficul rutier care inregistreaza valori crescute mai ales in aceasta perioada. Cu toate acestea, turistii trebuie sa stie ca prezenta algelor in apa marii sau la tarm nu este daunatoare sanatatii", a mai precizat ABADL.