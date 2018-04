Minivacanta de 1 Mai: Mii de romani au ales muntele, atrasi de ofertele inedite si produsele traditionale

Oferte si pe Valea Prahovei

Oferte speciale si in Moldova

De exemplu, turistii care aleg sa sarbatoreasca minivacanta de 1 Mai in Apuseni au ocazia sa participe la cursuri de calarie, drumetii cu bicicleta, dar si sa asiste la spectacole de muzica si dans ale unor ansambluri locale, formate din tineri imbracati in port specific Tarii Motilor.Presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania (ANTREC), filiala Alba, Emil Comsa, a precizat ca gradul de ocupare inainte de minivacanta de 1 Mai depasea 80% pe Valea Ariesului."Se pot face drumetii, deja pana la altitudinea de 1.000 de metri avem copacii infloriti, putem face calarie, putem merge cu bicicleta. Bineinteles ca avem gastronomie traditionala, foc de tabara si ansambluri locale care au portul traditional si repertoriul folcloric din zona", a spus Emil Comsa.Potrivit acestuia, exista competitie intre proprietarii unitatilor de cazare pentru a oferi cele mai interesante activitati de agrement. Astfel, o parte din patronii de pensiuni au colaborari cu mici ansambluri locale, cu instrumentisti si chiar cu tineri care fac parte din formatii de dansuri traditionale.Daca iarna turistii aleg sa vina in Apuseni pentru schi, vara zona montana este frecventata si datoritaUnul dintre ele este pestera, declarat primul monument al naturii in Romania, in 1938. Intrarea in ghetar se face printr-un aven de stanca si vegetatie, de 48 de metri adancime, si un diametru larg de 60 de metri. De cum intri pe portita ce duce la pestera, aerul devine altul, iar temperatura scade si se simte cu fiecare treapta coborata pe scara metalica.Poate cel mai interesant obiectiv turistic din Muntii Apuseni este, care gazduieste urme si fosile ale ursului de caverna, dar si formatiuni spectaculoase de stalactite si stalagmite. Totodata, in Apuseni se regasesc locuri pitoresti deosebite si mai multe cascade, iar pasionatii de istorie au ocazia sa vada, a lui Horea si Galeriile Romane de la Rosia Montana.Alte obiective de vizitat in Muntii Apuseni suntDe asemenea, la o altitudine mai mica, in Muntii Trascaului, zona a Muntilor Apuseni, se afla. Aici, la pensiuni de 2 si 3 margarete, pentru pachete de trei nopti, preturile oscileaza intre 300 si 400 de lei, in aceasta zona gradul de ocupare fiind de 85%. Totodata, in aceasta zona se afla una dintre cele mai frumoase si vizitate manastiri din Alba, la Ramet, una dintre cele mai vechi asezaminte calugaresti din Transilvania, denumitaO alta zona din Alba frecventata de turisti este, considerata de multi un loc magic, din care s-a inspirat inclusiv Mihail Sadoveanu in scrierile sale.Hotelierii de pe Valea Prahovei au pregatit, si anul acesta, oferte si pachete tentante, aproape toate locurile fiind ocupate. Gradul de ocupare este de 100% in Sinaia si peste 98% in Azuga si Busteni."Pentru aceasta minivacanta, turistii trebuie sa stie ca nu se mai schiaza deloc in Prahova, insa sunt recomandate, iar o parte din traseele montane sunt deschise, precum Piciorul Pietrei Craiului, cota 1400 si 2000", arata ADPT Prahova.Pentru aceasta minivacanta, turistii cheltuie, in medie, 700 lei/persoana, pentru un sejur de 4 nopti si 5 zile."Recomandam sicare merita vizitat in aceasta perioada. Numarul mare de turisti care aleg Prahova ca destinatie in aceasta minivacanta ne arata ca Prahova ramane 'regina vacantelor' romanilor", a declarat presedintele ADPT Prahova, Adrian Voican.Turistii au parte de, in data de 30 aprilie, in aer liber, cu mici, berbecut la protap si preparate specifice acestei sarbatori. Pentru copii pana la 7 ani cazarea este gratuita si toate serviciile de masa incluse in pachet.La o vila de lux din Sinaia, 1 Mai costa de la 1.440 de lei la 2.520 de lei, doua persoane, trei nopti.Cei care au vrut sa petreaca romaneste la un hotel de trei stele din Busteni, au platit intre 345 de lei si 600 de lei, locul, in functie de tipul de camera, pentru patru nopti de cazare. Copiii cu varsta pana la 6 ani au gratuitate la micul dejun si la cazare, daca nu se solicita pat suplimentar. Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani, se achita 50% din valoarea pachetului.La o pensiune din Busteni, de 1 Mai, sejurul costa 190 de lei, pe noapte, pentru patru zile. In oferta este inclus micul dejun.Turistii care merg in Neamt si Bacau sunt atrasi cu bucate traditionale. Pentru minivacanta de 1 Mai, operatorii din turism au pregatit oferte pentru toate buzunarele.Reprezentantii unei agentii de turism au declarat ca una dintre cele mai cautate destinatii in care romanii decid sa isi petreaca minivacanta de 1 Mai este statiunea, din judetul Neamt. Astfel, pentru o noapte petrecuta la un hotel de aici o persoana plateste cazarea care porneste de la 12 euro.Potrivit operatorilor, turistii care prefera municipiul Piatra Neamt si imprejurimile pot vizita