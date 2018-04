Minivacanta de 1 Mai: Zeci de mii de tineri se afla zilele acestea la mare

Mii de turisti au ales si litoralul bulgaresc

In Mamaia si Vama Veche se afla mai bine de 30.000 de persoane.Petrecerile s-au tinut lant incepand de vineri seara, cand s-a deschis si sezonul de clubbing si de petreceri, iar statiunile Mamaia si Vama Veche au fost luate cu asalt, muzica pentru toate gusturile rasunand in boxe. Tinerii au cantat si dansat pana in zori, oprindu-se numai cat sa se deplaseze intr-un alt club, pentru un nou val de petreceri.Dupa ce au incercat sa admire rasaritul de soare, multi dintre turisti au ramas sa se plimbe pe plaja. S-au gasit si temerari care s-au scaldat in mare, un act de curaj si bravada pentru ca temperatura apei este foarte scazuta si nici in aer nu sunt prea multe grade Celsius.Conform unor cifre estimative, prezentate de catre hotelieri, peste 20.000 de persoane au ales Mamaia si in zona Mamaia Nord - Navodari, pentru zona de cluburi, iar alte peste 10.000 de tineri au optat pentru libertatea si nonconformismul din Vama Veche.Din pacate, in celelalte statiuni, de la Eforie pana in Costinesti, si de la Olimp la Saturn, putini au fost cei care au ales sa-si petreaca aceasta minivacanta, aici mergand in special familiile cu copii, care au fost tentate de ofertele all inclusive, de plaja primitoare si de linistea din aceste zone.La randul lor, constantenii au incercat sa scape de frenezia si aglomeratia din statiune si au mers sa se plimbe pe faleza de la Cazino. Evenimentele, petrecerile si concertele vor continua si luni si marti, cu noi si noi tentantii pentru tinerii de pe litoral.Si pentru ca distractia tinerilor sa se desfasoare fara evenimente nedorite, cateva sute de politisti si jandarmi au intrat de vineri in dispozitiv.Echipaje de patrulare ale politiei rutiere cat si cele de siguranta publica, dar si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale, sunt prezente in majoritatea zonelor cu flux important de turisti. In total, peste 800 de angajati ai Ministerului de Interne, plus echipaje de jandarmi, actioneaza incepand din zona statiunii Mamaia si pana la Vama Veche, in vederea asigurarii unui sistem integrat de prevenire si combatere a criminalitatii stradale si pentru desfasurarea in conditii optime de siguranta a activitatilor din aceasta perioada.Cateva mii de turisti romani au ales si anul acesta litoralul bulgaresc pentru minivacanta de 1 Mai, fiind atrasi aici de multitudinea de hoteluri care au in comun celebrul all inclusive.Statiuni precum Albena sau Nisipurile de Aur, destinatiile alese in general de romani, si-au oferit serviciile de 1 Mai, ca in oricare perioada a sezonului, si aici, ca si pe litoralul romanesc, aceasta perioada insemnand si startul sezonului estival.Aici, pachetele de cazare, de cate trei nopti, pentru doua persoane, la un hotel de patru stele din Nisipurile de Aur, sunt cuprinse intre 140 si 180 de euro/camera, in timp ce la hotelurile de cinci stele o camera poate fi inchiriata, pentru un sejur de minim trei nopti, la preturi cuprinse intre 210 si 250 de euro.Putin mai la sud, in Nessebar, acelasi pachet costa de la 150 - 160 de euro, pana la 220 de euro.