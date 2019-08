O familie din Cehia cu 4 copii s-a luat dupa GPS si a ramas blocata in Apuseni

Ziare.

In sprijinul acestora a intervenit, in urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi montani si politisti, care a apelat la un localnic pentru a tracta autovehiculul strainilor.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Alba, strainii au solicitat sprijin, prin serviciul 112, dupa ce au ramas blocati cu masina intre Poiana Calineasca si satul Casa de Piatra. Spre locul indicat de turisti s-a deplasat un echipaj de jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieseni, impreuna cu doi politisti de la Sectia rurala Campeni.Parintii le-au spus jandarmilor ca au urmat indicatiile unei aplicatii de orientare in teren, dar, la un moment dat, din cauza zonei foarte accidentate, nu s-au mai putut deplasa cu masina.Echipajele au constatat ca atat parintii, in varsta de 42, respectiv 43 de ani, cat si copiii erau intr-o stare buna de sanatate, nu prezentau urme de epuizare fizica, astfel ca nu a fost necesara asistenta medicala."Actiunea s-a desfasurat in teren accidentat si foarte greu accesibil, iar jandarmii au apelat la un localnic care detinea un tractor, cu ajutorul caruia masina turistilor a fost tractata pana la biserica Poiana Calineasca - Garda de Sus", precizeaza IJJ.Jandarmeria le recomanda turistilor ca inainte sa plece in drumetii montane sa se asigure ca detin echipament corespunzator, dar si un mijloc de transport adaptat terenului accidentat. Totodata, IJJ Alba transmite ca jandarmii montani sunt "pregatiti intotdeauna sa intervina prompt la orice solicitare".