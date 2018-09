O femeie a murit dupa ce a cazut intr-o prapastie din Muntii Piatra Craiului

Ziare.

Potrivit Jandarmeriei Romane, jandarmii si salvamontistii argeseni au intervenit, timp de 12 ore, pentru salvarea unei femei care cazuse intr-o prapastie, in apropierea zonei Braul de Mijloc - Poiana Inchisa din Muntii Piatra Craiului.Femeia facea parte dintr-un grup de cinci turisti."Misiunea jandarmilor si a salvamontistilor s-a incheiat in aceasta dimineata, la ora 5. Din nefericire, persoana nu a supravietuit", arata reprezentantii Jandarmeriei Romane.Citeste si despre turistul care a murit in aceasta vara in Fagaras