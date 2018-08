O portiune de plaja din Mangalia a fost inchisa - este poluata cu reziduuri petroliere

Ziare.

"Angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Constanta au intervenit in jurul orei 02:00, cu autobasculante si incarcatoare frontale pe o lungime de 250 m de-a lungul liniei tarmului si pe o latime de 40 cm, cu o grosime de 2-3 cm. Pana la ora 07:00, zona de plaja a fost curatata in totalitate, iar angajatii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral au aplicat material absorbant pe linia tarmului pentru curatarea apei de irizatiile de hidrocarburi", se arata intr-un comunicat al Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral (ABADL).Sursa citata mentioneaza ca din primele verificari efectuate se presupune ca este o poluare cu reziduuri petroliere a apei, care au fost aduse la mal de curentii marini, astfel ca nisipul a fost poluat.In acest sens, au fost luate probe de apa si urmeaza sa se stabilieasca cu exactitate natura poluarii. Portiunea de plaja din Mangalia afectata de poluare a fost inchisa si va fi redeschisa dupa inlaturarea efectelor produse de poluare."In continuare, zona unde a fost semnalata poluarea ramane inchisa si este monitorizata in permanenta de reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral care conlucreaza cu celelalte institutii specializate (Garda de Mediu, Directia de Sanatate Publica si Autoritatea Navala Romana) pentru a stabili care este sursa poluarii, dar si pentru a redeschide portiunea de plaja in cel mai scurt timp posibil", mai precizeaza comunicatul.In urma interventiei angajatilor Sistemului de Gospodarire a Apelor Constanta, au fost stranse aproape 12 tone de material poluant in amestec cu nisip.