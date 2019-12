O statiune montana e izolata de viscol. Zeci de turisti au fost intorsi din drum

Ziare.

24 de turisti, printre care si copii, au incercat sa ajunga in statiunea Varful lui Roman din judetul Valcea. Pentru ca ningea viscolit, iar in unele zone zapada depaseste 50 de centimetri, salvamontistii i-au convins pe turisti sa se intoarca din drum.Potrivit Salvamont Valcea, pe drumul de acces catre statiune nu a intervenit niciun utilaj de deszapezire."La Varful lui Roman, aseara (vineri seara-n.red.), 9 masini care voiau sa urce la una dintre pensiuni, au trebuit sa intoarca. Initial, au incercat sa urce. Le-am solicitat sa intoarca si pana la urma, cu un pic de discutii asa...stiti cum e, ca unii vor sa ajunga la pensiune, oamenii platisera cazari...Pana la urma, au inteles si oamenii au facut cale-ntoarsa. (...) Zapada era mare si ningea viscolit. Stratul de zapada este, dupa 1.800 metri altitudine, intre 50 si 80 centimetri. E zapada ninsa, dar exista zone unde a fost viscolita si unde sunt troiene care depasesc un metru. (...) Drumul nu eEu am coborat acum ceva timp de acolo. Erau masini care urcau, se intorceau. Am stat de azi dimineata pe acolo si i-am mai intors si eu. Daca nu edrumul, ar trebui pus un panou cu, dar nu e asa ceva", a declarat Mircea Lera, sef Salvamont Valcea.Proprietarii din statiune spun ca nu sunt turisti in pensiuni, dar ca angajatii sunt blocati acolo, pentru ca drumul este acoperit cu un strat gros de zapada."Nu se poate ajunge. A nins ieri toata ziua. Si alaltaieri, dar momentan nu mai ninge. Drumul e blocat. Zapada are cam 30 de centimetri. N-am turisti ca n-au putut sa ajunga. Am doar angajatii mei. 24-26 de turisti ar fi trebuit sa ajunga. Voiau sa stea de vineri pana duminica. Turistii au urcat si n-au putut sa inainteze. M-au sunat daca am vreo solutie. Oamenii aveau copii mici, asa ca s-au intors", a spus proprietarul unei pensiuni din statiunea Varful lui Roman. Varful lui Roman este cea mai noua statiune montana din judetul Valcea. Se afla la 14 km de orasul Horezu, in muntii Capatanii, la o altitudine de 1600-1800 de metri.Potrivit Salvamont Valcea, in zona muntoasa inalta, in special in Muntii Parang, este pericol de avalansa de gradul 3.