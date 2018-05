O tanara din Polonia a fost coborata cu elicopterul din Fagaras si dusa la spital

Ziare.

Femeia de 22 de ani a suferit un traumatism de membru superior si unul cranio-cerebral, dar nu se afla in stare grava."Victima a fost coborata de pe munte cu elicopterul MAI pana in orasul Victoria, de unde a fost preluata de un echipaj SMURD si transportata la Spitalul municipal Fagaras.In functie de ce vor hotari medicii de la Fagaras, este posibil sa fie transportata la UPU Brasov. Celelalte noua persoane din grup nu au nevoie de asistenta medicala sau de transport", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila.Coordonatorul actiunii de salvare, Mihai Pascu, din partea Consiliului Judetean Brasov, a declarat ca ceilalti noua turisti polonezi vor ajunge la baza muntelui, de unde vor pleca cu masinile personale.Reprezentanti ai Salvamont si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov au actionat, joi, pentru recuperarea a 10 turisti polonezi rataciti in Masivul Fagaras, pe traseul spre Varful Moldoveanu.