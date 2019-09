O turista a cazut intr-o rapa de 60 de metri, la Sinaia, in timp ce-si facea un selfie

Ziare.

com

Potrivit News.ro, femeia are 31 de ani si este constienta, dar are mai multe traumatisme.Ea a fost scoasa din rapa, este asistata medical si va fi transportata la spital.Incidentul s-a petrecut in zona schitului Sfanta Ana iar surse medicale au precizat ca femeia era impreuna cu o prietena si a alunecat in timp ce facea un selfie.