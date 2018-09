O turista din Germania a incercat sa se sinucida in Muntii Argesului

Ziare.

com

Directorul Serviciului Public Salvamont Arges, Ion Sanduloiu, a declarat, pentru Mediafax, ca patrula de la Cota 2000 a fost alertata, duminica dimineata, ca la locul de picnic de langa Cabana Capra din Muntii Argesului este o turista cu venele ambelor maini taiate."Patrula s-a deplasat acolo, numai ca se pare ca nu sunt vase sectionate, are taieturi pe interiorul ambelor antebrate, in lung, fara sectionare de vase. A fost anuntata ambulanta, e pe drum. A fost probabil o tentativa de suicid", a spus directorul Serviciului Public Salvamont Arges.Potrivit acestuia, turista are 20 de ani si este cetatean german.