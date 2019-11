Patronatele din turism cer Guvernului sa infiinteze Autoritatea Nationala pentru Turism

Ziare.

Aceasta masura va duce la dezvoltarea sectorului in viitor, va asigura continuarea si coerenta masurilor reglementate, pentru finalizarea actelor normative aflate in dezbatere publica si dezvoltarea acestor masuri care s-au dovedit foarte importante pentru economia nationala, argumenteaza patronatrele."Dupa ce turismul a avut parte in ultimii ani de un minister propriu, ceea ce a avut efecte pozitive pentru acest domeniu, in organigrama noului executiv nu se mai regaseste nici ca un nume in coada unui minister mai mare, cum s-a intamplat cu ani in urma.Pentru ca sectorul sa nu intre intr-un con de umbra, fiind reprezentat doar de un departament oarecare in cadrul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Patronatele din turism cer Guvernului infiintarea unei Autoritati Nationale pentru Turism, condusa de un Presedinte cu rang de Secretar de Stat", a declarat Mohammad Murad, presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).Patronatul arata ca majorarea ponderii aportului sectorului turism in PIB-ul Romaniei in ultimii ani a fost posibila datorita masurilor aprobate de toti reprezentantii partidelor politice aflate in Parlament."Prin infiintarea Autoritatii Nationale pentru Turism (ANT), institutie cu personalitate juridica distincta, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, in subordinea directa a Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, propunem o structura structura organizatorica mai supla, cuprinzand 140 posturi, din care 30 vor ramane libere pana la angajarea atasatilor in turism.Din cele 199 de posturi ocupate in prezent se vor reduce efectiv 89 de posturi, multe fiind de conducere, fapt ce va conduce la diminuarea semnificativa a fondului lunar de salarii la aproximativ 155.000 euro. In cazul in care o parte din cei 89 de functionari care nu vor putea fi redistribuiti, acestia se pot angaja in mediul privat in turism unde exista un deficit de forta de munca de aproximativ 150.000 de angajati, din care cel putin 2.000 in functii de conducere operativa", spun reprezentantii FPTR.Ei afirma ca, de-a lungul timpului, FPTR a participat si a prezentat propuneri pe parcursul procesului legislativ, inclusiv pentru Legea Turismului, astfel incat aceasta sa devina "constitutia" turismului pentru urmatorii 5-20 de ani."Impactul asupra mediului de afaceri va fi pozitiv, existand premizele continuarii in conditii de eficienta maxima a activitatii in domeniul turismului", mai spun ei.Pentru asigurarea unei reglementari fluente, specialistii in turism, membri in Comitetul Director al FPTR propun completarea Ordonantei de Urgenta nr.68/2019 cu aprobarea infiintarii Autoritatii Nationale pentru Turism si structura organizatorica a acesteia."Aceasta propunere este in concordanta cu programul de guvernare al PNL si va avea ca efect: eficientizarea actului de guvernare in domeniul turismului; reducerea semnificativa a cheltuielilor administrative; mentinerea actualei legislatii care a permis cresterea semnificativa, anuala, a veniturilor in turism; stimularea investitiilor in turism", adauga ei.Federatia mai solicita constituirea unei comisii mixte, formata din specialisti ai Guvernului, Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si reprezentanti ai FPTR, in vederea completarii si imbunatatirii Programului de Guvernare - capitolul Turism, pe care il considera mult prea sumar tratat pentru uriasa importanta a acestui domeniu.