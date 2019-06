Patronii de hoteluri de pe litoral ameninta cu greva fiscala din cauza maidanezilor. Ministrul Turismului le da dreptate

Ministrul Turismului le da dreptate

Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca pe litoralul romanesc umbla liberi mii de caini vagabonzi, care pericliteaza siguranta turistilor, si pe care primariile ar trebui sa ii mute in adaposturi special amenajate."Daca pana luni mai exista in vreo statiune de pe litoral un singur caine vagabond si daca primariile nu intervin de urgenta ca sa-i ia din locurile in care se relaxeaza turistii, noi, operatorii de hoteluri si restaurante, suntem hotarati sa nu mai platim taxele locale. Au apus vremurile in care taceam si in care autoritatile locale faceau ce voiau ele", spunea Mohammad Murad.In comunicatul remis presei, presedintele FPTR afirma ca hotelierii de pe litoral platesc, anual, la stat, zeci de mii de euro sau chiar mai mult pe unitate, si nu primesc in schimb nimic, "nici macar conditiile minime de siguranta si curatenie" de care beneficiaza concurentii din strainatate."O singura intamplare nefericita cauzata de un astfel de caine poate strica imaginea intregului litoral unde, in fiecare an, se investesc zeci de milioane de euro in noi unitati de cazare si in renovarea celor vechi. Ca sa stranga acesti caini, firmele private ne cer in jur de 100 de euro de animal, dar nu e treaba noastra sa ne ocupam cu asa ceva, ci obligatia autoritatilor locale carora le platim in fiecare an taxe", a adaugat presedintele FPTR.Recent, patronatele din turism au amenintat ca nu mai platesc taxele daca lucrarile la autostrada se desfasoara in plin sezon, ingreunand accesul turistilor catre mare, iar ministrul Transporturilor si-a luat public angajamentul ca va rezolva aceasta problema."Ministrul Razvan Cuc s-a si tinut de promisiune si a deschis Autostrada A2 pe ambele sensuri, iar turistii au putut circula fara probleme catre mare. FPTR apreciaza modul in care Ministrul Transporturilor si-a asumat sa rezolve aceasta problema", se mai precizeaza in comunicatul FPTR.Legat de cainii vagabonzi, ministrul Turismului, Bogdan Trif, a spus ca e indreptatita si cere autoritatilor sa-si faca treaba.Prezent, vineri, intr-un control in statiunile de pe litoralul romanesc, Bogdan Trif a fost intrebat despre amenintarile cu greva fiscala."Este indreptatita solicitarea lor si toate autoritatile care au atributii in sensul de a limita aparitia cainilor, eventual chiar de a elimina aparitia cainilor in spatiile publice, a cainilor vagabonzi, trebuie sa isi faca treaba obligatoriu. Nu poti sa ai o statiune civilizata daca sunt haite de caini langa tomberoane sau chiar printre turisti. Este normal sa invoci aceste lucruri si este normal ca autoritatile publice locale sa isi faca treaba", a declarat ministrul Turismului.Potrivit acestuia, ministerul a facut "tot ce tinea de el", iar conditiile ar trebui sa se regaseasca in confortul turistilor: "Ne dorim o statiune, aici, pe malul marii, exact ca si dincolo, unde sunt resorturi care pot fi date exemplu. Trebuie sa recuperam timpul pierdut si sa facem investitii. Tot ce a tinut de Ministerul Turismului, am facut. Si ma refer aici pe masuri fiscale, aveam cea mai mica fiscalitate. Acum acesti bani trebuie sa se regaseasca si in confortul turistilor pentru ca, intr-adevar, am relaxat aceste masuri fiscale. Dar asteptam ca si conditiile sa se imbunatateasca astfel incat turistii sa fie multumiti".