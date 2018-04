Patru turisti au ramas blocati in roata mare din Salina Turda

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Ciprian Cornea, a declarat ca este nevoie de o intervnetie pentru inchiderea nacelei astfel incat roata sa fie pusa in miscare."O nacela din roata mare din Salina Turda a ramas deschisa, iar in momentul in care roata se invarste loveste un dispozitiv lateral. Sunt patru turisti blocati in acea nacela. Cineva trebuie sa urce si sa inchida nacela astfel incat roata mare sa fie pusa in miscare", a spus Cornea.Directorul Salinei Turda, Simona Baciu, a declarat, la randul sau, ca a fost vorba de un incident si nu de o defectiune tehnica la roata mare."Am chemat pompierii ca sa ii dea jos pe turistii aflati in nacela. Au fost coborati in siguranta. Intr-o nacela de pe roata nu era nimeni, iar usa respectivei nacele nu s-a inchis corespunzator si aceasta a fost deschisa din cauza balansului. Din acest motiv roata nu putea sa se invarta", a spus Baciu.Potrivit directorului Salinei Turda, in roata mare se aflau 4 turisti, ultimii din programul de vizita al Salinei, care se dadeau cu roata.Dupa ce turistii au fost coborati, la Salina sunt asteptati alpinistii, care sa inchida usa respectiva pentru ca roata sa poata invarti din nou.Citeste si: Un microbuz plin cu turisti straini s-a rasturnat in salina Slanic Prahova