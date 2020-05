Petitie si solutii pentru permiterea turismului montan: Nu inseamna liber la gratare, iar riscul de contaminare e minim

Ziare.

Petitia a fost initiata de ghidul montan profesionist Andrei Badea si este adresata Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne si Departamentului pentru Situatii de Urgenta.", se arata in petitia initiata pe platforma Declic Potrivit initiatorului, prin turism montan, ci totalitatea formelor de turism activ (drumetie, catarare, via ferrata, alpinism, ciclism, speologie, canyoning, rafting, kayaking, schi de tura) care se pot desfasura in zona montana."Desi sunt o activitate mult apreciata de catre romani, picnicurile de la marginea padurii, la poalele muntelui, nu sunt turism montan, ci doar o simpla forma de agrement", se arata in textul petitiei.Initiatorul subliniaza astfel ca ridicarea restrictiilor pentru turismul montan nu inseamna liber la gratare pentru toata lumea."Turismul montan se face cu un impact minim asupra naturii, pe principiul '', fiind un mod excelent de a-ti petrece timpul liber si de a pastra un stil de viata sanatos. Turismul montan nu este o activitate sezoniera, putand fi practicat (cu anumite limitari firesti) pe intreg cuprinsul anului. (...)Este important ca atat publicul larg, cat mai ales autoritatile statului roman sa faca o diferenta clara intre turismul montan, asa cum este el prezentat mai sus, si picnicul, ca forma de agrement sezonier pe timp cald.Turismul montan inseamna, in primul rand, sanatate fizica si psihica. Mai mult, el are o importanta componenta social-culturala, dar si de protectie a mediului inconjurator", mai scrie Andrei Badea., care prezinta si o serie de recomandari pentru practicarea turismului montan in timpul pandemiei , dintre care:- drumetii cu grupuri demainilor si echipamentului (intr-un mod nedistructiv!) dupa fiecare traseu de catarare;- evitarea pedalarii in trena ciclistului din fata.Initiativa vine in contextul in care ghizii montani, la fel ca toti ceilalti lucratori din turism, sunt impiedicati sa-si faca meseria, cu ajutor de somaj sau fara, cu diferenta ca ei, spre deosebire de personalul din hoteluri, spre exemplu, isi desfasoara activitatea doar in aer liber, solitar sau in grupuri mici, in izolarea oferita de munti, deci cu"Va las pe voi sa calculati care e probabilitatea ca autoritatile romane sa se gandeasca, atunci cand concep masurile de relaxare, tocmai la.... ghizii montani. O categorie de nisa, in cadrul altei categorii de nisa - turismul montan -, aflate, la randul ei, in cadrul altei categorii neprioritare (turismul in ansamblul sau).Si, totusi... cum ar fi ca cineva din legiuitori sa constientizeze ca niste oameni care acum (ar putea CONTRIBUI la buget cu taxe, lucrand legal, intr-o activitate(mediu outdoor, deplasari cu masini proprii, cazari la cort sau ture de o zi, mancare din bagajul propriu si, mai ales, nr mic de persoane in grup atunci cand vorbim despre ghizi responsabili si membri in organizatii profesionale la fel de responsabile)? Aducand, in plus, oportunitatea iesirilor in natura, atat de necesare populatiei, dupa izolare?Sunt multe, in acest moment (am in minte, mai ales, angajatii ca personal auxiliar din hoteluri, persoane care oricum lucrau pe venit minim si asupra carora s-au comis numeroase presiuni si abuzuri - demisii fortate, taieri salariale - care i-au lasat, pe unii, complet in afara formelor de protectie sociala). Insa macar pentru cei care... nu are sens sa ne tineti blocati acasa.Vrem sa facem ceea ce am facut mereu: sa lucram cu atentia focalizata pe SIGURANTA clientilor, sa aducem natura si miscarea aproape de cei care au atata nevoie de ele", scrie si Ilinca Stoenica , geograf, lider montan international, ghid montan national si pedagog Forest Schools.Mesajul ei vine in cadrul initiativei de "protest online" #SalvatiTurismul , de pe Mai, care e sustinuta de Federatia Nationala a Ghizilor de Turism din Romania.La protestul virtual #SalavatiTurismul, de pe 1 mai, au participat peste 1.100 profesionisti din turism."Acest manifest #SalavatiTurismul reprezinta un protest online al lucraratorilor din turism impotriva indolentei pe care Ministerul Economiei si a Mediului de Afaceri din Romania o arata fata de industria turismului.Nu mai vrem vorbe, nu mai vrem promisiuni, vrem un sprijin real, pentru ca aceasta industrie sa poata ramane in picioare.Pentru ca ne aflam in imposibilitatea de a iesi fizic in strada, vrem sa atragem atentia guvernului Romaniei ca este timpul sa ia o decizie pentru lucratorii in turism, ACUM, nu mai tarziu.Mai tarziu s-ar putea sa nu mai aiba pe cine ajuta. E momentul ca Guvernul Romaniei sa ia atitudine si sa arate responsabilitate pentru industria turismului", se arata in descrierea evenimentului Ocupatia dea fost inscrisa anul acesta in Registrul Calificarilor din Romania, potrivit Asociatia Ghizilor Montani din Romania , dupa ce ani de zile a fost asimilata celei de ghid turistic.